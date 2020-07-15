Экономика

Количество вакансий в сфере малого бизнеса выросло в Псковской области

Число предложений о работе от компаний из сегмента малого бизнеса в Псковской области в июне увеличилось на 20% по сравнению с маем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада.

В целом, с марта по июнь представители малого бизнеса разместили на hh.ru более 838 вакансий, из них 246 предложений о работе были открыты в июне, таким образом, на одного такого работодателя в среднем приходилось 1,8 вакансии.

Также за первый месяц лета выросла активность компаний из сегмента среднего бизнеса и частных предпринимателей – на 25% и на 64% к маю 2020 года соответственно. Если сравнивать с показателями июня 2019 года, число вакансий от средних предприятий в июне выросло на 46%, а рынок вариантов занятости от частных предпринимателей – на 21% год к году. В результате одна компания из сегмента среднего бизнеса разместила в июне в среднем 4,8 вакансии, среди частников этот показатель оказался равен 1,6.

«Сейчас мы наблюдаем медленный откат к докризисной ситуации на рынке труда в регионе. В июне работодатели из Псковской области разместили на 49% больше вариантов для трудоустройства специалистов из разных профессиональных областей, чем в мае текущего года, однако о быстрой стабилизации говорить не приходится – некоторые сравнения с показателями июня 2019 года пока далеки от оптимистичных. Компании разного масштаба сейчас просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях. Часть работодателей возобновила наем новых сотрудников, и представители малого и среднего бизнеса не исключение, тем более, что у любой компании, прошедшей и подтвердившей регистрацию на hh.ru до конца июля, есть возможность опубликовать вакансию в течение всего 2020 года бесплатно. Как показывает практика, в сегменте малого и среднего бизнеса активнее всего ведут себя компании из отраслей ИТ, строительства и недвижимости, розничной торговли, а самый высокий спрос сохраняется на менеджеров по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеров, торговых представителей и продавцов-консультантов», - прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.