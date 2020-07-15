Экономика

Новый магазин «Бизон» открылся в Пскове скидками до 40%

В новом магазине «Бизон» у дома №7 по улице Льва Толстого в Пскове стартуют скидки до 40% на мясную продукцию, приуроченные к открытию новой торговой точки.

До 31 июля вы можете приобрести дешевле, чем обычно, следующие продукты из ассортимента:

- Колбаса докторская ГОСТ 199 рублей (за кг)

- Колбаса молочная ГОСТ 199 рублей (за кг)

- Колбаса краковская п/к ГОСТ з/с 2 кг 389 рублей (за кг)

- Сардельки Докторские охл., в н/о в з/с 1 кг 189 рублей (за кг)

- Сардельки свиные ГОСТ в з/с 1 кг 199 рублей (за кг)

- Сардельки свиные ГОСТ в з/с 2 кг 199 рублей (за кг)

- Сосиски докторские в ц/о 1 кг охл. 189 рублей (за кг)

- Сосиски молочные в ц/о 1 кг в з/с 199 рублей (за кг)

- Сосиски молочные в ц/о 2 кг в з/с 199 рублей (за кг)

- Колбаса таллинская п/к ГОСТ з/с 2 кг 389 рублей (за кг)

- Сосиски докторские в ц/о 420 г 83 рублей (шт)

- Сосиски молочные ГОСТ в ц/о 420 г в/у 88 рублей (шт)

- Лопаточная часть свиная к/в в/у 289 рублей (за кг)

Адрес: улица Льва Толстого, у дома 7

Телефон 8 (931) 905-89-78.