Экономика

Клуб «5 o’clock tea» открылся в ОЭЗ «Моглино»

В ОЭЗ «Моглино» открылся клуб «5 o’clock tea», созданный для обсуждения актуальных вопросов резидентов, бизнес-среды и образовательных учреждений региона. Об этом сообщается на официальном сайте особой экономической зоны.

Первую встречу открыли 15 июля вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева и и. о. генерального директора ОЭЗ Моглино Наталья Юшко.





В рамках первой встречи ее участники обсудили подготовку рабочих кадров для резидентов ООО «Синтез Технолоджи» и ООО «Веллеранд Аутоматив Рус».