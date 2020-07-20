Экономика

Аркадий Мурылев принял участие в форуме «Защита бизнеса» в Уфе

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев принял участие в форуме «Защита бизнеса» в Уфе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате уполномоченного, участниками форума также стали уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, представители органов прокуратуры, руководство Приволжского федерального округа, контрольно-надзорных органов России и Республики Башкортостан, региональные уполномоченные и представители бизнеса.

В ходе насыщенной программы мероприятий Аркадий Мурылев стал участником пленарного заседания «Бизнес и Власть: эволюция партнерства», посвященного отработке индекса «Административное давление» и совещания, основной темой которого стал вопрос поддержки и защиты бизнеса в условиях кризиса.

Кроме того, в рамках форума уполномоченный при Президенте Борис Титов провел всероссийское совещание с региональными бизнеса-омбудсменами. Коллеги обсудили проблему задолженности медицинских учреждений перед предпринимателями, особенно актуальную в текущей ситуации, вопросы кадастровой оценки и соответствующие предложения, а также вопросы административного давления на бизнес. По последнему вопросу было принято решение о создании рабочей группы, в рамках работы которой будут формироваться предложения о снижении отчетной нагрузки на бизнес.