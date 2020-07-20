Экономика

Николай Романов: Ждем в этом году хорошего урожая

Если бы меры поддержки в Псковской области были неэффективными, то в регионе так бы не развивались сельхозтоваропроизводители. Таким мнением сегодня, 21 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

«Если бы мы (органы исполнительной власти – от ред.) не работали в унисон с нашими сельскими предприятиями, то нам бы не удалось достичь таких результатов», - подчеркнул он и отметил, что в Псковской области удалось достичь высоких показателей в растениеводстве, мясном и молочном животноводстве.

«У нас начинается уборка урожая. В этом году ждем таких же хороших результатов, как и в прошлом году. Хороших показателей ожидаем и по молоку, и по мясу», - добавил Николай Романов.