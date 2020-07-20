Экономика

Псковский аграрий: Сельхозугодья приходится возвращать в севооборот с боем

В Палкинском районе земли сельхозназначения приходится возвращать в севооборот с боем. Об этом сегодня, 21 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил учредитель сельхозпредприятия «Тригорское» Игорь Муратов.

«В Палкинском районе в последний год мы просто с боем землю отвоевываем обратно, там и деревья выкорчевывать приходится, и кустарники. Мы непрерывно 5 гусеничных экскаваторов выводим, колесные вездеходы. Все вывозим, утилизируем по мере наших сил и двигаемся вперед. Но с каждым годом все тяжелее и тяжелее осваивать землю, потому что она непрерывно зарастает», - поделился он.

При этом Игорь Муратов отметил, что в Пыталовском районе осваивать залежные земли было проще, там запущенные участки не успели так зарасти бурьяном и кустарником. Он предположил, что это связано с тем, что местные жители регулярно устраивали палы травы. «Не знаю, зачем они это делали, может быть, ради забавы. Но из года в год там все сгорало, в том числе и кусты просто не имели шансов вырасти», - рассказал он.

Игорь Муратов добавил, что, по его мнению, самый дешевый путь освоения заброшенных сельхозугодий – это растениеводство, поэтому именно его нужно развивать. «Если все зарастет, то никакого сельского хозяйства у нас не будет. В лесу сельским хозяйством заниматься невозможно. Самый дешевый путь – растениеводство, а затем можно уже развивать и животноводство. Сейчас таким путем идут наши соседи – прибалты», - заметил он.