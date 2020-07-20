Экономика

Псковские фермеры одолели бы прибалтийских в равной конкурентной борьбе - аграрий

Псковские фермеры выиграли бы конкурентную борьбу с прибалтийскими аграриями, если бы находились в равных экономических условиях. Таким мнением сегодня, 21 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился учредитель сельхозпредприятия «Тригорское» Игорь Муратов.

Он отметил, что в прибалтийских странах фермеры получают погектарную субсидию от 170 до 200 евро.

«Конечно, это большие деньги, они покрывают все затраты – на то, чтобы поле вспахать, посеять, обработать, убрать урожай. Если бы мы имели такую же поддержку, как у прибалтов, мы бы все мигом распахали. Если у них отменят эту погектарную поддержку, я думаю, многие фермеры протянут ноги. Почему псковские фермеры тогда не протягивают ноги, спросите вы. Потому что у нас другие масштабы производства, у нас гораздо больше земли, мы используем более оптимально сельскохозяйственные машины, что позволяет нам снижать себестоимость продукции», - добавил гость студии.

«Если бы мы оказались с прибалтами в условиях равной конкуренции на рынке, то, очевидно, мы были бы в выигрыше. Мы уже добились не только такой же урожайности, но и местами даже выше», - заключил Игорь Муратов.