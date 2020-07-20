Экономика

Аграрий объяснил, почему не заинтересован выращивать лен в Псковской области

В Псковской области почти нет сельхозпроизводителей, заинтересованных выращивать лен, поскольку в регионе не осталось перерабатывающих это сырье заводов. Таким мнением сегодня, 21 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился учредитель сельхозпредприятия «Тригорское» Игорь Муратов.

«В районах, где мы работаем, сломаны и вырезаны на металл все льнозаводы. Льну нужна переработка, а сейчас в регионе этих заводов нет. Пока не будет переработки, выращивать лен бессмысленно. Мы выращиваем то, что можно точно продать. Иначе можно просто разориться», - прокомментировал он.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов при этом отметил, что в Псковской области в этому году, тем не менее, засеяно льном 132 га земли.