Экономика

Эксперт назвал отрасль, которая может развиваться без господдержки

Единственная отрасль сельского хозяйства, которая теоретически может развиваться в Псковской области без господдержки, - это растениеводство. Таким мнением сегодня, 21 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился учредитель сельхозпредприятия «Тригорское» Игорь Муратов.

«Думаю, в растениеводстве даже без господдержки можно сохранить рентабельность, то есть оно будет функционировать устойчиво, и притом прибыльно. Но надо понимать, что мы сейчас находимся в фазе очень быстрого развития. В области много брошенных земель, мы их покупаем за свой счет, обрабатываем, боремся с сорняками, это все очень капиталоемко. Покупка и обработка – это 30 тысяч рублей за гектар, а еще надо купить удобрения, семена, посеять их, а это еще 40 тысяч рублей за гектар. Итого в 1000 гектар необходимо инвестировать порядка 70 млн рублей. И это без учета необходимости купить сельхозтехнику», - прокомментировал он.

Гость студии подчеркнул, что сельское хозяйство по определению очень капиталоемкая отрасль, но, с другой стороны, она обладает огромным инерционным эффектом и потенциалом. «У нас за последние годы в аграрном секторе заложена огромная инерция – положительная, поэтому, я думаю, что в ближайшие три года нам обеспечена положительная динамика», - добавил Игорь Муратов.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов в свою очередь отметил, что псковские растениеводческие хозяйства сейчас особенно заинтересованы в выращивании на территории региона рапса. «Рапс приносит хорошую прибыль. На нем можно заработать. Пытались и гречу выращивать, и кукурузу, но это пока только эксперименты», - заключил он.