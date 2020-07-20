Эксперт назвал отрасль, которая может развиваться без господдержки

Единственная отрасль сельского хозяйства, которая теоретически может развиваться в Псковской области без господдержки, - это растениеводство. Таким мнением сегодня, 21 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился учредитель сельхозпредприятия «Тригорское» Игорь Муратов.
Гость студии подчеркнул, что сельское хозяйство по определению очень капиталоемкая отрасль, но, с другой стороны, она обладает огромным инерционным эффектом и потенциалом. «У нас за последние годы в аграрном секторе заложена огромная инерция – положительная, поэтому, я думаю, что в ближайшие три года нам обеспечена положительная динамика», - добавил Игорь Муратов.
Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов в свою очередь отметил, что псковские растениеводческие хозяйства сейчас особенно заинтересованы в выращивании на территории региона рапса. «Рапс приносит хорошую прибыль. На нем можно заработать. Пытались и гречу выращивать, и кукурузу, но это пока только эксперименты», - заключил он.