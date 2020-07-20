Экономика

Более 400 млн рублей сэкономили в Псковской области за полгода на госзакупках

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в первом полугодии 2020 года в Псковской области превысила 400 млн рублей. При этом 273 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных профильным комитетом региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Основным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал электронный аукцион. Этим способом реализовано 97,6% всех закупок в количественном выражении и 99,7% - в ценовом.