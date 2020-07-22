Экономика

Псковский ресторатор: Нас открыли, когда мы уже не дышали

«Нас открыли, когда мы уже не дышали», - заявил известный псковский ресторатор, руководитель группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов. Насколько серьезно пострадала сфера общественного питания из-за коронакризиса, он рассказал в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

«Пропали закупленные заранее продукты – это многомиллионные убытки. Многие активные ребята уволились из общепита, нашли другие места работы. Отрасль очень пострадала. Мы по нескольким причинам – из-за не снятой высокой аренды, ухода кадров – закрыли несколько проектов», - говорит ресторатор.

Возможность доставки, которую оставили общепиту, только усугубила кризис многих игроков рынка, говорит эксперт: «Во время нашей обычной работы доставка составляла только 10% оборота. Переход на 100% доставку принес таким предприятиям, как наше, еще больше убытков».

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