Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Натальей Юшко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - и. о. генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Наталья Юшко.

Особая экономическая зона «Моглино» должна была стать привлекательной витриной Псковской области и свидетельствовать о ее заинтересованности в инвесторах и готовности к прорывному развитию, но можно ли говорить о том, что у нас все это получается?

Ведущий - Алексей Овчинников.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.