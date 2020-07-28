Экономика

ОЭЗ «Моглино» находится на первом этапе развития - Наталья Юшко

Особая экономическая зона «Моглино» все еще находится в состоянии развития, а окончательная комплектация инженерной инфраструктуры завершилась на площадке лишь в 2018 году. Об этом сегодня, 28 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

«То, что уже сделано, это, можно сказать, - первый этап. Мы еще находимся в состоянии развития этой площадки. Невозможно заинтересовать инвестора в отсутствии комплекса, когда есть газовая труба, но нет социальной инфраструктуры или продуманной концепции. Все должно развиваться синхронно. Просто земля никому не нужна», - пояснила она.

Наталья Юшко обратила внимание, что комплексное развитие особой экономической зоны под Псковом подразумевает, в том числе, и элементы инновационного развития, и такую возможность площадке уже дают ее первые резиденты.

«Это высокотехнологичные предприятия, у которых высокий спрос не только на инфраструктуру, но и на новые кадры, на социальную инфраструктуру, правильную среду формирования их интересов, то есть институциональную среду. В этом отношении администрация Псковской области принимает максимальное участие. Это касается и развития нормативно-правовой базы, в которой то тут, то там возникают как минимум несостыковки, как на региональном, так и федеральном уровнях. Инновации подразумевают наличие научно-технической базы и высокие компетенции. Для этого мы подтягиваем образовательные учреждения, региональные и столичные», - поделилась гость студии.

Она отметила, что окончательная комплектация инженерной инфраструктуры завершилась в ОЭЗ «Моглино» в 2018 году, а если считать точкой отсчета введение в эксплуатацию типового завода под аренду инвесторами, то в 2019 году.