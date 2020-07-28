ОЭЗ «Моглино» находится на первом этапе развития - Наталья Юшко

Особая экономическая зона «Моглино» все еще находится в состоянии развития, а окончательная комплектация инженерной инфраструктуры завершилась на площадке лишь в 2018 году. Об этом сегодня, 28 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.
«То, что уже сделано, это, можно сказать, - первый этап. Мы еще находимся в состоянии развития этой площадки. Невозможно заинтересовать инвестора в отсутствии комплекса, когда есть газовая труба, но нет социальной инфраструктуры или продуманной концепции. Все должно развиваться синхронно. Просто земля никому не нужна», - пояснила она.
Наталья Юшко обратила внимание, что комплексное развитие особой экономической зоны под Псковом подразумевает, в том числе, и элементы инновационного развития, и такую возможность площадке уже дают ее первые резиденты.
Она отметила, что окончательная комплектация инженерной инфраструктуры завершилась в ОЭЗ «Моглино» в 2018 году, а если считать точкой отсчета введение в эксплуатацию типового завода под аренду инвесторами, то в 2019 году.