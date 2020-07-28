Экономика

Наталья Юшко: В техническом плане ОЭЗ «Моглино» обогнала все прогнозы и сроки развития

В техническом плане особая экономическая зона «Моглино» ушла вперед относительно прогнозов и сроков развития, указанных в ее мастер-плане. Об этом сегодня, 28 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Она напомнила, что проект псковской ОЭЗ был создан профессиональной консалтинговой компанией Jurong, которая разработала стратегию развития площадки до 2026 года. «С интеллектуальной точки зрения заложены прекрасные механизмы развития», - уточнила гость студии.

«Можно сказать, что мы даже опережающими темпами двигаемся по концепции, ведь у нас уже ведется работа над «Моглино-2», чего не было в концепции Jurong. Технически мы можно сказать ушли вперед относительно прогнозов и сроков развития, указанных в мастер-плане», - добавила она.

При этом она отметила, что время, экономическое и геополитическое составляющие вносят в работу особой экономической зоны свои коррективы. «Надо разделять: сроки концептуального развития, то что создал Jurong, и коррективы, которые внесли экономическая и политическая ситуации. Но я не хочу называть в качестве причин санкции или пандемию коронавируса как оправдывающие временные лаги», - подчеркнула Наталья Юшко.

«Для меня это действительно интересный проект. Это интеграция моих научной и практической деятельности. Меня сюда привело именно желание применить здесь свои научные знания и зарубежный опыт. Моя задача – применить здесь лучшие практики. Надеюсь, что мне все удастся здесь реализовать - на благо «Моглино». Мы фактически поглотили друг друга», - сказала она.

Наталья Юшко сообщила, что у нее за плечами хорошее образование мирового уровня. В частности, новый руководитель ОЭЗ «Моглино» училась в Eastern institute of Technology в Окленде (Новая Зеландия), а также имеет 15-летний опыт научной работы и руководства бизнесом.