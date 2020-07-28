Экономика

Новый руководитель ОЭЗ «Моглино» призвала не измерять успех этой площадки в рублях

Особая экономическая зона «Моглино» - это не болото, а 300 гектаров инженерной инфраструктуры высоко класса и международного уровня. Таким мнением в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделилась и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Она отметила, что возникающий скепсис на тему «Моглино» во многом является следствием непонимания особенностей развития особой экономической зоны. Кроме того, гость студии подчеркнула, что измерять успех этой площадки только с позиции окупится она или нет и как скоро – неправильно.

«Разве можно оценить, к примеру, мост с точки зрения бизнеса или плановой экономики? Мы в этом случае не можем сидеть за счетами и считать плюс на минус. Как можно говорить о том, не прогорим ли мы на этом проекте, если ваш сын, внук или правнук благодаря ему сможет получить качественное образование, которое будет востребовано на рынке? А "Моглино" толкает сейчас, в том числе, и фундаментальную науку, и прикладные знания. "Моглино" даст не обязательно какие-то материальные, но и индикативные эффекты – например, какая инфраструктура вырастет вокруг», - высказалась Наталья Юшко.

Она сообщила, что в свое время занималась практикой государственно-частного партнерства в разных регионах, где тоже садились с калькуляторами и пытались считать, когда окупится, к примеру, восстановленный архитектурный памятник. «Но ведь это наша история, она не окупится, может быть, даже через сотню лет. Так считать нельзя. Даже дорога сама по себе, даже если мы сделаем ее платной, не окупится. Но важна опять инфраструктура, которая вокруг нее вырастет. «Моглино» - это дорога к новым компетенциям в регионе, к его конкурентоспособности с экономиками других субъектов Федерации. И это не оценивается в рублях», - подчеркнула Наталья Юшко.

«Мы энтузиасты и максимально вовлечены в этот процесс. Мы действительно до мозга костей чувствуем и проблематику, и ввязываемся в бой при любом исходе. Мы чувствуем ответственность за эту площадку, как за свое родное», - добавила гость студии.