Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поддержка бизнеса в Пскове
образование сегодня и завтра
Резиновые сапоги: за и против
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Здесь будет город-парк
Радугой прибитые умы
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Карфаген на Рижском проспекте
 
 
 
ещё Экономика 28.07.2020 15:010 ОЭЗ «Моглино» находится на первом этапе развития - Наталья Юшко 28.07.2020 16:310 Наталья Юшко: В техническом плане ОЭЗ «Моглино» обогнала все прогнозы и сроки развития 28.07.2020 15:460 Новый руководитель ОЭЗ «Моглино» призвала не измерять успех этой площадки в рублях 28.07.2020 15:010 ОЭЗ «Моглино» находится на первом этапе развития - Наталья Юшко 28.07.2020 14:240 «Эхономика» с Натальей Юшко. ВИДЕО 28.07.2020 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Натальей Юшко
 
 
 
Самое популярное 23.07.2020 14:170 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской областной больнице 21.07.2020 11:073 Виновник ДТП на улице Яна Фабрициуса в Пскове обнаружен мертвым 21.07.2020 11:330 Умер и. о. директора «Псковавтодора» Владимир Шаляев 24.07.2020 21:060 Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 10 августа 26.07.2020 10:020 Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Новый руководитель ОЭЗ «Моглино» призвала не измерять успех этой площадки в рублях

28.07.2020 15:46|ПсковКомментариев: 0

Особая экономическая зона «Моглино» - это не болото, а 300 гектаров инженерной инфраструктуры высоко класса и международного уровня. Таким мнением в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделилась и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Она отметила, что возникающий скепсис на тему «Моглино» во многом является следствием непонимания особенностей развития особой экономической зоны. Кроме того, гость студии подчеркнула, что измерять успех этой площадки только с позиции окупится она или нет и как скоро – неправильно.

«Разве можно оценить, к примеру, мост с точки зрения бизнеса или плановой экономики? Мы в этом случае не можем сидеть за счетами и считать плюс на минус. Как можно говорить о том, не прогорим ли мы на этом проекте, если ваш сын, внук или правнук благодаря ему сможет получить качественное образование, которое будет востребовано на рынке? А "Моглино" толкает сейчас, в том числе, и фундаментальную науку, и прикладные знания. "Моглино" даст не обязательно какие-то материальные, но и индикативные эффекты – например, какая инфраструктура вырастет вокруг», - высказалась Наталья Юшко.

Она сообщила, что в свое время занималась практикой государственно-частного партнерства в разных регионах, где тоже садились с калькуляторами и пытались считать, когда окупится, к примеру, восстановленный архитектурный памятник. «Но ведь это наша история, она не окупится, может быть, даже через сотню лет. Так считать нельзя. Даже дорога сама по себе, даже если мы сделаем ее платной, не окупится. Но важна опять инфраструктура, которая вокруг нее вырастет. «Моглино» - это дорога к новым компетенциям в регионе, к его конкурентоспособности с экономиками других субъектов Федерации. И это не оценивается в рублях», - подчеркнула Наталья Юшко.

«Мы энтузиасты и максимально вовлечены в этот процесс. Мы действительно до мозга костей чувствуем и проблематику, и ввязываемся в бой при любом исходе. Мы чувствуем ответственность за эту площадку, как за свое родное», - добавила гость студии.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #Моглино #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 99 человек
28.07.2020, 16:370 Острович отработает 460 часов за кражу рельсов 28.07.2020, 16:310 Наталья Юшко: В техническом плане ОЭЗ «Моглино» обогнала все прогнозы и сроки развития 28.07.2020, 16:280 Досрочно завершен капремонт труб на трассе М-9 в Псковской области 28.07.2020, 16:110 Несколько уголовных дел возбуждено в Пскове за продажу алкоголя с поддельными акцизами
28.07.2020, 16:090 Лавандовое чудо: открываем тайны первого концерта филармонического лета 28.07.2020, 16:070 11 тысяч евроконтейнеров установил регоператор в Псковской области 28.07.2020, 15:582 Кто и за сколько ремонтирует улицы Пскова 28.07.2020, 15:550 Житель Чечни незаконно провел иностранцев через границу в Псковской области
28.07.2020, 15:460 Новый руководитель ОЭЗ «Моглино» призвала не измерять успех этой площадки в рублях 28.07.2020, 15:310 Игорь Романов: Я жду конкурентной борьбы на выборах главы Себежского района 28.07.2020, 15:150 Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре 28.07.2020, 15:010 ОЭЗ «Моглино» находится на первом этапе развития - Наталья Юшко
28.07.2020, 14:510 Подозреваемого в избиении девушки задержали росгвардейцы в Великих Луках 28.07.2020, 14:420 Интерактив: Золотая набережная тонет в фекалиях. ВИДЕО 28.07.2020, 14:352 Против лома есть приемы? 28.07.2020, 14:240 «Эхономика» с Натальей Юшко. ВИДЕО
28.07.2020, 14:240 Выставка «Пскович темнобородый» открылась в интернете 28.07.2020, 14:120 Опасные нарушения выявила прокуратура на вокзале в Новосокольниках 28.07.2020, 14:000 Список необычных вакансий в Псковской области составили аналитики 28.07.2020, 13:510 Брошенные «черными копателями» боеприпасы обнаружили псковские пограничники
28.07.2020, 13:470 Какой будет новая инфекционка с корпусами в Пскове и Великих Луках 28.07.2020, 13:470 Качество ремонта в великолукской школе №6 оценил губернатор 28.07.2020, 13:310 МТС получила первую в России лицензию на 5G 28.07.2020, 13:240 Псковская область находится на 7-м месте в СЗФО по проценту поборовших коронавирус
28.07.2020, 13:220 Новый детский сад с трещинами осмотрел губернатор в Великих Луках 28.07.2020, 13:030 Театральный фестиваль «Михайловское 2020» запланировали на октябрь 28.07.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Натальей Юшко 28.07.2020, 12:590 На стабилизацию грунта при реконструкции перекрестка в центре Великих Лук требуется 22 млн рублей
28.07.2020, 12:480 В Островском районе пенсионерку ограбил помощник по хозяйству 28.07.2020, 12:300 Дом рядом с новой больницей отремонтируют в Великих Луках 28.07.2020, 12:290 Кадровые вопросы рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области 28.07.2020, 12:217 Как сонные мухи - губернатор жестко раскритиковал темпы строительства школы в Великих Луках
28.07.2020, 11:516 Дневной дозор: Лишить молодежь избирательного права 28.07.2020, 11:500 Торжественными службами и благовестом отмечают Крещение Руси в псковских храмах и монастырях 28.07.2020, 11:381 Ход строительства новой больницы в Великих Луках проконтролировал губернатор 28.07.2020, 11:242 Пасеку видеоблогера под Псковом разграбил подписчик канала на YouTube. ФОТО. ВИДЕО
28.07.2020, 11:180 Пропавшего осенью мужчину ищет полиция Пскова 28.07.2020, 11:070 «Супер фитнес» предлагает псковичам худеть выгодно 28.07.2020, 11:020 Фестиваль дикой природы проведет Полистовский заповедник 28.07.2020, 10:462 «Эхономика»: В ожидании прорыва от особой экономической зоны «Моглино»
28.07.2020, 10:421 После прокурорской проверки сироты получили благоустроенные квартиры в Великих Луках 28.07.2020, 10:390 Сбербанк предлагает страховку для котов и собак 28.07.2020, 10:240 COVID-центр в великолукской больнице прекращает работу 28.07.2020, 10:010 В Псковской области отберут участников на чемпионат «Молодые профессионалы»
28.07.2020, 09:540 Грозы надвигаются на Псковскую область 28.07.2020, 09:450 В Пскове водитель «Пежо» врезался в припаркованные автомобили 28.07.2020, 09:331 Печерянину грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейского 28.07.2020, 09:250 На юге Псковской области обезвредили мину и артснаряд
28.07.2020, 09:081 Число автодилеров стремительно сокращается из-за пандемии 28.07.2020, 08:530 В России могут появиться новые виды аптек 28.07.2020, 08:470 Фотофакт: В псковском сквере на проспекте Энтузиастов обустраивают дорожки 28.07.2020, 08:350 Полученные незаконным путем деньги предлагают направлять в Пенсионный фонд
28.07.2020, 08:260 Россиян предупредили об опасной геомагнитной буре 28.07.2020, 08:120 Готовится к открытию выставка, посвященная торговым связям Выборга и Пскова 28.07.2020, 08:070 Новый метод оценки профпригодности студента разработали ученые 28.07.2020, 07:490 Псковская область не планирует увеличивать число газовых заправок
28.07.2020, 07:380 В Госдуме предлагают ввести обязательную регистрацию собак 28.07.2020, 07:250 К Земле приближается астероид размером с футбольное поле 28.07.2020, 07:162 В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян 28.07.2020, 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе
27.07.2020, 23:321 В ближайшие годы 50% мусора в Псковской области будут направлять на переработку 27.07.2020, 23:010 Вьетнам объявил о вспышке более агрессивной формы коронавируса 27.07.2020, 22:380 Прирост числа заболевших COVID-19 в Псковской области составил более 15% 27.07.2020, 22:022 Историки и поисковики получили награды за работу в Моглино
27.07.2020, 21:510 До +28 прогнозируют псковские синоптики во вторник 27.07.2020, 21:371 Акция «Общественный контроль» прошла в Пскове 27.07.2020, 21:310 ДТП произошло у гипермаркета «Империал» в Пскове. ФОТО 27.07.2020, 21:190 Рося и Юсти: о биотехнологиях в юриспруденции
27.07.2020, 21:000 Избирком Псковской области поздравил чемпионку с юбилеем Олимпиады-80 27.07.2020, 20:433 Большинство читателей ПЛН поддерживают сокращение числа депутатов 27.07.2020, 20:220 Более 500 прыжков с парашютом выполнили военнослужащие в Псковской области 27.07.2020, 20:101 Псковский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
27.07.2020, 19:570 Электронное голосование на осенних выборах в Псковской области применяться не будет 27.07.2020, 19:410 Ремонт детской поликлиники в Великих Луках выполнят к октябрю 27.07.2020, 19:200 Первый маркетплейс облачных игровых сервисов запущен в России 27.07.2020, 19:060 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.