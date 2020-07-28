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Экономика

Порядка 20 млрд рублей намерены инвестировать в ОЭЗ «Моглино» ее резиденты

28.07.2020 19:20|ПсковКомментариев: 1

Порядка 20 млрд рублей инвестиций задекларировано на сегодняшний день 15 резидентами особой экономической зоны «Моглино». Об этом сегодня, 28 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

«Из этих 20 млрд рублей в «Моглино» фактически закопано 4,9 млрд рублей. Закопано в хорошем смысле», - уточнила она.

По ее словам, задекларированный объем инвестиций зафиксирован в трехсторонних соглашениях, подписанных инвестором, ОЭЗ «Моглино» и администрацией Псковской области.

При этом гость студии не согласилась, что такие соглашения по большому счету ни к чему не обязывают резидента. «Тогда надо отменить, что мы живем в правовом государстве. Соглашение – это официальный документ. Прежде чем его подписать, инвесторы проходят два экспертных совета, на которых представители бизнеса, банковской сферы, природоохраны задают вопросы с большим пристрастием», - пояснила она.

Наталья Юшко также сообщила, что действующие резиденты особой экономической зоны под Псковом уже выпустили продукцию на 600 млн рублей, из этой суммы 99,6 млн рублей – налогооблагаемая база.

Кроме того, она рассказала, что из заявленных резидентами 1278 рабочих мест на 110 сотрудники уже приняты. При этом Наталья Юшко отметила, что высококвалифицированных сотрудников «роботы не заменят».

Управляющая компания «Моглино» также расширила штат - за три месяца приняты 10 новых сотрудников. Трое из них – выпускники псковского вуза этого года. Один из них пишет и анализирует бизнес-планы, вторая стала помощником руководителя инвестиционных проектов, третья - займется контент-маркетингом.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #Моглино #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
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