Экономика

Новую модель смарт-POS представили бизнесу

Сбербанк и «Эвотор» представили малому и микробизнесу новую модель смарт-POS, работающую как онлайн-касса, - «Эвотор 5i». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Эвотор 5i» - решение на платформе Android для курьерских служб, интернет-магазинов, магазинов с курьерской доставкой, пассажирских перевозок и выездной торговли. Подойдет микробизнесу, которому важно сэкономить место на прилавке: кофе с собой, сувенирным точкам, цветочным магазинам, ремонтным мастерским.

Преимущества:

встроенный модуль эквайринга;

безопасность (шифрование данных);

компактность (весит 400 граммов и высвобождает место на прилавке);

автономность (работает без подзарядки до 12 часов);

прием всех видов платежей (включая бесконтактные и по QR-коду);

низкая стоимость аренды (от 1000 рублей в месяц);

удаленное управление в личном кабинете;

сервисное обслуживание;

работа «из коробки»: устройство подключено к эквайрингу и оператору фискальных данных, зарегистрировано в ФНС, имеет квалифицированную электронную подпись, фискальный накопитель, базовое ПО (для проведения кассовых операций, товарного учета, скидок, контроля сотрудников, сбора статистики продаж и управления устройством) с бесплатным обновлением в будущем и возможностью установить дополнительное ПО в магазине приложений.

Предприниматель получает полностью готовое к работе устройство в течение 5 рабочих дней после оформления заявки онлайн, банк посещать не нужно. Сервис экономит бизнесу до 16 рабочих дней, которые обычно необходимы для подключения эквайринга и выполнения всех формальностей по ФЗ-54. Оформить заявку на приобретение или аренду устройства можно на сайте Сбербанка, а также у партнеров банка.

«Смарт-POS — это новое поколение онлайн-касс, разработанных специально для малого бизнеса. Наш комплексный сервис ʺЭвотор 5iʺ отличается функциональностью, доступной стоимостью и простотой использования. Он помогает предпринимателю сосредоточиться на развитии своего бизнеса, в то время как решение технических вопросов организации продаж банк берет на себя, экономя время и деньги предпринимателя», - прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.

«Потребительское поведение меняется, продажи все больше перетекают в онлайн. Этот паттерн поведения сохранится даже после снятия всех ограничений из-за пандемии и будет только усиливаться. При этом сейчас, по опросам ʺЭвотораʺ, только 20% предпринимателей, работающих в офлайне, используют онлайн-продажи и доставку. Мобильный смарт-POS с эквайрингом от Сбербанка позволит перестроить работу в кратчайшие сроки, сохранить бизнес и создать потенциал для роста», - отметил операционный директор ИТ-компании «Эвотор» Юрий Юрьев.