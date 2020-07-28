Экономика

Соблюдение охраны труда на заводе «Титан-Полимер» проверил председатель облсовпрофа

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов посетил строительную площадку якорного резидента особой экономической зоны «Моглино» - завода «Титан-Полимер». В рамках визита генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко рассказал о текущем статусе строительства производства БОПЭТ-пленок и о ходе набора персонала.

«На предприятии работает 50 человек. Всего к запуску БОПЭТ-пленок будет создано 300 рабочих мест. Набор специалистов уже идет. К концу текущего года численность сотрудников будет составлять около 200 человек. Сегодня по 15 человек каждый день приходят к нам на собеседование. Открыты вакансии по рабочим специальностям на монтаж оборудования: аппаратчики, электромеханики, слесари, сварщики», - сообщил он.

Также в ходе визита стороны обсудили особенности обеспечения безопасных условий труда на строительной площадке будущего предприятия.

«В настоящее время строители заканчивают возведение главного производственного корпуса и готовятся к монтажу основного технологического оборудования. На объекте работают около 160 человек и задействовано 35 единиц техники. Безопасность на объекте для нас играет существенную роль. Мы уделяем большое внимание охране труда и условиям работы сотрудников», - добавил Герман Петрушко.

«Охрана и улучшение условий труда, а также сохранение здоровья работников являются одним из самых приоритетных направлений деятельности всех профсоюзов. Я высоко оцениваю условия труда и организацию работ на строительной площадке завода «Титан-Полимер». Замечательно, когда руководители предприятий социально ответственны, готовы к диалогу во благо трудящихся», - поделился председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.