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Экономика

Недостаточной назвал поддержку бизнеса Олег Брячак

30.07.2020 14:04|ПсковКомментариев: 0

Лидер фракции «Справедливой России» в Псковской гордуме Олег Брячак назвал недостаточной поддержку, которая была оказана бизнесу в период борьбы с коронавирусом. Такое мнение он высказал на пресс-конференции 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По пятибалльной шкале оцениваю поддержку на троечку. Что-то делается, выплаты реальные есть, но не всем, да и чтобы получить выплату, есть куча формальных ограничений», - рассказал Олег Брячак.

В качестве примера несправедливого распределения субсидий он привел ситуацию с двумя псковскими гостиницами. «Есть две псковские гостиницы, примерно одинаковые по площади и штату сотрудников. Одна платит зарплату по-белому, а другая - в конвертах, оформив только часть в размере МРОТ. У одной гостиницы налоги составляют около 900 тысяч рублей, в у второй - 300 тысяч рублей», - рассказал Олег Брячак.

При этом он отметил, что небольшие долги в гостиничном бизнесе - это обычное дело, так как бизнес сезонный. «У первой гостиницы оказались небольшие задолженности, в том числе, и по налогам, а у второй – по документам все чисто. В итоге добросовестный бизнес остался без поддержки, а те, кто платят "серую зарплату", получили ее в полном объеме», - заявил депутат.

Теги: #поддержка #туризм #Справедливая Россия #Брячак #коронавирус #гостиницы
Источник: Псковская Лента Новостей
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