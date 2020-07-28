Экономика

Николай Рассадин: Бизнес для государства — дойная корова

Бизнес для государства — дойная корова, заявил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 30 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Государство само активно занимается бизнесом. У нас экономика держится на госкорпорациях. Если государство владеет долями в предприятиях, оно — партнер, и оно будет помогать этим организациям — «Роснефти» будут списывать долги, вливать средства в «Роснано». Что касается частного бизнеса, где нет участия государства, то для государства - это не партнер, а дойная корова», - обозначил свою позицию псковский бизнесмен.