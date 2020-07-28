Экономика

В России предложили ввести единый оборотный налог

Министерство экономического развития России предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2%. Эта инициатива содержится в разработанном ведомством проекте плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По Налоговому кодексу в России основополагающим принципом является положение о равенстве налогообложения. Однако в соответствии с главами НК РФ, при прочих равных условиях, налогоплательщики на общеустановленной системе налогообложения начисляют и уплачивают НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка 13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды (ставка 30% к фонду оплаты труда), налог на имущество (не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества). Как результат сумма взносов варьируется от 5 до 30 процентов к выручке в зависимости от отрасли, пишет «Парламентская газета».

«Такое соотношение нагрузок, которое при всем желании нельзя назвать равенством, возникает вследствие различного соотношения материальных и трудовых затрат в себестоимости продукции различных отраслей», — подчеркнули в Минэкономразвития.

В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырех основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога. Его ставку предлагают установить в размере 6,2%. Единый оборотный налог будет удерживаться безакцептно на базе современных банковских технологий — при каждом поступлении денег на расчетный счет организации или ИП от покупателей (заказчиков) или при инкассации наличных денег в ритейле.

Изменение позволит устранить присущую нынешней системе налогообложения налоговую дискриминацию, избавиться от теневых зарплат и обеспечить предельную простоту налогового администрирования, считают в Минэкономразвития.