Экономика

Российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

Банки РФ хотят получить право списывать кредитные платежи и комиссии со счетов клиентов, в случае если они не вышли на связь и их данные не удалось обновить. Об этом пишет газета «Известия».

Инициатором выступает Абсолют Банк. Предложения готовят в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка, поскольку сейчас банки не имеют возможности списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. Как пояснил директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, в таких случаях банки вынуждены отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов.

По данным газеты, банки хотят списывать деньги, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом в кредитную организацию в течение года или не отвечал на звонки банка, так как, согласно «антиотмывочному» закону, банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год, сообщает источник.

В Росфинмониторинге рассказали, что сейчас в положении Банка России № 499-П отсутствуют нормы, предусматривающие списание денежных средств со счета клиента при невозможности обновления сведений о нем.

Также в ЦБ РФ прорабатывают возможность предоставить банкам право отказывать в проведении операций по исполнительным листам. Соответствующие законодательные инициативы готовит Минюст, подтвердили изданию в Росфинмониторинге. Кроме того, ведомство сообщило, что поправки с уточнениями критериев отдельных операций, подлежащих обязательному контролю, вступят в силу в январе 2021 года, а базовая сумма по ним останется без изменений - 600 тыс. рублей.

В ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке такую инициативу поддерживают. В «Промсвязьбанке» отметили, что эти меры помогут предотвратить случаи мошенничества со «спящими счетами».