Экономика

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который дает определение биткоину и другим криптовалютам и запрещает их использование в стране в качестве платежного средства. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, правила вступят в силу с 1 января 2021 года, передает РБК.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля. Согласно документу, в стране криптовалюту можно будет легально покупать, продавать и совершать с ней другие сделки. Также в законе есть отсылка к отдельным документам, которые будут регулировать майнинг, организацию выпуска и обращения цифровой валюты.