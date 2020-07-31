Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Здесь будет город-парк
Радугой прибитые умы
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Новая эра городской среды
Карфаген на Рижском проспекте
 
 
 
ещё Экономика 31.07.2020 13:106 ОЭЗ «Моглино» заказала маркетинговые услуги на 70 млн рублей 02.08.2020 15:040 Названа сумма среднего чека российских сетевых магазинов в этом году 01.08.2020 22:561 За два месяца объем просроченной задолженности физлиц вырос в России на 120% 01.08.2020 11:214 Хуже было только в марте - рубль продолжает падать 31.07.2020 19:590 Путин запретил расплачиваться криптовалютой 31.07.2020 14:533 Дмитрий Быстров: Не бывает сельского хозяйства без запаха
 
 
 
Самое популярное 28.07.2020 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе 30.07.2020 11:1113 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 28.07.2020 22:2012 Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации» 26.07.2020 10:020 Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля 26.07.2020 22:300 Михаил Ведерников: Псковскую область захлестнула волна вандализма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Названа сумма среднего чека российских сетевых магазинов в этом году

02.08.2020 15:04|ПсковКомментариев: 0

Средний чек в магазинах федеральных сетей «Магнит» и «Пятерочка» рос с начала года, а пиковых значений он достиг в апреле — 550 рублей в «Магните» и 576 — в «Пятерочке». К июлю, наоборот, сумма в чеках снижалась и достигла 500 — 533 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».

Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в «Магните» и «Пятерочке» стали бананы, картофель и сахар-песок.

Аналитики исследовали данные 2,5 миллиона чеков покупателей этих магазинов и выяснили, что популярнее этих продуктов был только пакет для покупок.

Эксперты подчеркнули, что также были и исключения. Так, в Северо-Западном федеральном округе в «Магните» чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых ходовых товаров был майонез.

Основатель проекта Владислав Вернигора отметил, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя комфортно. По его словам, торговые точки не закрывались во время режима самоизоляции, а самыми популярными продуктами были товары неэластичного спроса.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 523 человека
02.08.2020, 15:230 Образцы вооружения и экипировку воина-десантника представили на полигоне 76-й дивизии 02.08.2020, 15:040 Названа сумма среднего чека российских сетевых магазинов в этом году 02.08.2020, 14:350 Вальс в исполнении БМД и бронеавтомобилей «Рысь» увидели гости полигона 76-й дивизии 02.08.2020, 14:310 На полигоне 76-й дивизии прошли праздничные мероприятия по случаю 90-летия ВДВ
02.08.2020, 14:200 Псковичам напомнили, как и где можно подать заявление на замену водительских прав 02.08.2020, 14:020 Житель Опочки погиб в результате наезда автомобиля, полиция ищет свидетелей 02.08.2020, 13:520 В Пскове завершился Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 02.08.2020, 13:490 Продолжается розыск псковича, который пропал два года назад
02.08.2020, 13:360 Житель Невельского района погиб в ДТП, выехав на встречку 02.08.2020, 13:270 Владельцев автобусов начнут штрафовать за отсутствие тахографов 02.08.2020, 13:010 Александр Котов: Реализация совместных проектов с РЖД даёт импульс для развития Псковской области 02.08.2020, 12:442 «Малым воинством» прошла панихида по погибшим в моровые поветрия у Анастасиевской часовни
02.08.2020, 12:214 Путешествовать по родному краю призвал псковичей Михаил Ведерников 02.08.2020, 12:090 Уголовное дело возбуждено против псковички, зарегистрировавшей в своей квартире двух граждан Армении 02.08.2020, 11:410 Елена Полонская поздравила десантников с профессиональным праздником 02.08.2020, 11:290 В Великих Луках в ночь на 2 августа ликвидировали пожар
02.08.2020, 11:160 Гордостью и опорой страны назвал псковских десантников Александр Козловский 02.08.2020, 11:012 Восхитительно, трогательно, чувственно: псковичи делятся впечатлениями от «Лавандовой ночи» в соцсетях 02.08.2020, 10:430 За кражу в магазине на Рижском проспекте задержан пскович 02.08.2020, 10:320 Здоровья и новых открытий пожелал Михаил Ведерников работникам и ветеранам железнодорожного транспорта
02.08.2020, 10:170 На федеральном канале рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах 02.08.2020, 10:012 Александр Котов поздравил с праздником «крылатую пехоту» 02.08.2020, 09:331 Псковские спасатели напомнили, как пойти в лес и не заблудиться 02.08.2020, 09:040 Ремонт объездной дороги под Крестовским путепроводом завершили на месяц раньше запланированного
02.08.2020, 08:300 Михаил Ведерников о десантниках: Для всего мира вы являетесь настоящими героями 02.08.2020, 00:190 1181 случай заражения COVID-19 зафиксирован в Пскове 02.08.2020, 00:150 Растущий живот может быть симптомом гепатита B - врач-гепатолог 01.08.2020, 23:478 Новый очаг коронавируса выявлен в псковской стоматологической клинике
01.08.2020, 23:392 За 1 августа в Псковской области добавилось 37 новых случаев заражения COVID-19 01.08.2020, 22:561 За два месяца объем просроченной задолженности физлиц вырос в России на 120% 01.08.2020, 22:390 Росгвардии требуются полицейские-водители в Псковской области 01.08.2020, 22:150 Псковская школа молодого арбитра отметила очередной выпуск
01.08.2020, 21:541 Росгвардейцев обязали представляться гражданам 01.08.2020, 21:461 В Петербурге увековечили память десантников 6-й роты 01.08.2020, 21:324 Берег Чудского озера перекопали неизвестные 01.08.2020, 21:166 Псковичка пожаловалась властям на велосипедистов-хамов
01.08.2020, 20:431 С сентября стать банкротом можно будет во внесудебном порядке 01.08.2020, 20:250 Артем Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России 01.08.2020, 20:040 В Гдовском районе на новой площадке прошел мастер-класс по воркауту 01.08.2020, 19:470 «Псков» в контрольном матче минимально победил новгородский «Электрон»
01.08.2020, 19:282 В Пскове начался ремонт дворовых территорий за «Дворянским гнездом» 01.08.2020, 19:120 Грозы и кратковременные дожди ожидаются в воскресенье в Псковской области 01.08.2020, 18:561 Уникальный для Псковской области фонтан открыли в Новосокольниках 01.08.2020, 18:421 Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в России осенью
01.08.2020, 18:341 Не поделили доярку - стали известны подробности жуткого убийства под Бежаницами 01.08.2020, 18:151 Побывать на островах Талабского архипелага приглашают псковичей и гостей города 01.08.2020, 17:490 Публичные слушания по вопросу изменений в генплан Пскова состоятся 8 сентября 01.08.2020, 17:270 Пропавшую летом прошлого года пенсионерку все еще ищут в Великих Луках
01.08.2020, 17:062 Кредиторы напугали псковичку выездом приставов и попали в суд 01.08.2020, 16:430 День памяти в «Михайловском» начнут с литии на Ворониче 01.08.2020, 16:251 Николай Рассадин о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса и ситуации в Белоруссии 01.08.2020, 16:130 В Пскове водитель чуть не сбил девушку и скрылся с места происшествия
01.08.2020, 16:010 В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 01.08.2020, 15:480 В Великих Луках остановили пьяного водителя-рецидивиста 01.08.2020, 15:291 ПЛН покажет в прямом эфире онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма в годовщину его гибели 01.08.2020, 15:131 В Пскове энтузиасты решили собрать Т-34 из кусков
01.08.2020, 14:562 В ближайшее время территорию «Электрона» включат в режим патрулирования ППС 01.08.2020, 14:520 В России повышен предельный возраст службы в таможенных органах 01.08.2020, 14:312 В Псковской области вынесен приговор бывшему таможенному инспектору 01.08.2020, 14:245 Михаил Ведерников в столице участвует в мероприятиях, посвященных 90-летию ВДВ
01.08.2020, 14:080 «Экопром» направил в районы Псковской области 17 тысяч спецпакетов 01.08.2020, 13:430 Пропавшая в Великолукском районе пенсионерка найдена мертвой 01.08.2020, 13:280 Количество зараженных COVID-19 в Псковской области приблизилось к отметке в 3800 01.08.2020, 13:190 Торжественные мероприятия в день ВДВ пройдут на псковском полигоне в закрытом режиме
01.08.2020, 13:050 Тренировочный заезд в Ваулиных горах закончился переломом ключицы мотоциклиста 01.08.2020, 12:540 Истощены, но живы - пропавшие в Куньинском районе женщины найдены 01.08.2020, 12:3010 Фотофакт: В Пскове кормят голубей в поддержку Хабаровского края 01.08.2020, 12:254 Не Псков, а Сайлент Хилл какой-то – горожан поразил двор на улице Горького
01.08.2020, 12:034 Память погибших воинов в Первой мировой войне почтили в Пскове 01.08.2020, 11:420 За сутки в России скончались от коронавируса 95 человек 01.08.2020, 11:214 Хуже было только в марте - рубль продолжает падать 01.08.2020, 10:540 В Псковской области зарегистрировано за сутки 33 новых случая заболевания коронавирусом
01.08.2020, 10:380 Как поменяется жизнь россиян в августе 01.08.2020, 10:161 Названы зарплаты врачей и медперсонала новой Псковской инфекционной больницы 01.08.2020, 09:552 Россия открыла с 1 августа границу с Абхазией 01.08.2020, 09:372 Фотофакт: В Гаражном проезде новую дорогу проложили прямо вокруг брошенного автомобиля
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.