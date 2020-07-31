Экономика

Названа сумма среднего чека российских сетевых магазинов в этом году

Средний чек в магазинах федеральных сетей «Магнит» и «Пятерочка» рос с начала года, а пиковых значений он достиг в апреле — 550 рублей в «Магните» и 576 — в «Пятерочке». К июлю, наоборот, сумма в чеках снижалась и достигла 500 — 533 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».

Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в «Магните» и «Пятерочке» стали бананы, картофель и сахар-песок.

Аналитики исследовали данные 2,5 миллиона чеков покупателей этих магазинов и выяснили, что популярнее этих продуктов был только пакет для покупок.

Эксперты подчеркнули, что также были и исключения. Так, в Северо-Западном федеральном округе в «Магните» чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых ходовых товаров был майонез.

Основатель проекта Владислав Вернигора отметил, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя комфортно. По его словам, торговые точки не закрывались во время режима самоизоляции, а самыми популярными продуктами были товары неэластичного спроса.