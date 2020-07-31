Экономика

Правительство снизило первоначальный взнос льготной ипотеки до 15%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса льготной ипотеки с 20 до 15%.

«Снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года», — сказал он.

Глава кабмина добавил, что такая же возможность появится у участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеки, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, правительство увеличит общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 до 900 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% появилась в России в конце апреля. В ее рамках до конца ноября 2020 года можно получить кредит на покупку новостройки до 6 млн рублей во всех российских регионах и стоимостью до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.