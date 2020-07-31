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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

03.08.2020 14:40|ПсковКомментариев: 0

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.

Весной Госдума приняла закон, который облагал НДФЛ по ставке 13% превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода. Если бы этот налог нужно было бы уплатить за 2020 год, то с учетом ключевой ставки, действовавшей на начало налогового периода (календарный год) - 6,25% годовых, под налогообложение подпала бы сумма процентного дохода по всем вкладам налогоплательщика, превышающая 62,5 тыс. рублей (при текущей ставке ЦБ - 4,25% - она равнялась бы 42,5 тыс. рублей). Исходя из этого при условной сумме дохода со всех депозитов 100 тыс. рублей НДФЛ взимался бы с суммы 37,5 тыс. рублей. Новый порядок заработает с 1 января 2021 года и будет применяться к доходам, полученным начиная с этой даты. Однако фактически соответствующие обязанности у банков и физлиц появятся только в 2022 году.

ЛДПР в пояснительной записке к законопроекту отметила, что введение нового налога с доходов по вкладам свыше 1 млн рублей в условиях кризиса затронет многих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, которые разместили сбережения в банках для получения дополнительного дохода к пенсии, а также граждан среднего достатка, которые держат деньги на депозитах для улучшения в дальнейшем жилищных условий, покупки машины, обучения детей и других целей, пишет «Интерфакс».

«Введение нового налога может привести к оттоку вкладов из банков, переводу сбережений в иностранную валюту и хранению ее дома», - предупреждают во фракции. По мнению авторов законопроекта, при повышении планки до 5 млн рублей нововведение затронет только высоко обеспеченных граждан, что является социально справедливым.

Законопроект внесен в Госдуму вместе с отрицательным заключением правительства на него. Правительство напоминает, что принятие закона реализовано в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов РФ от предусмотренного снижения тарифов страховых взносов для субъектов МСП с 30% до 15% с выплат физическим лицам, превышающих минимальный размер оплаты труда. «Учитывая изложенное, представленный законопроект правительство РФ не поддерживает», - говорится в отзыве.

Теги: #ЛДПР
Источник: Псковская Лента Новостей
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