Экономика

Псковская область получила свыше 377 млн рублей для сбалансированности бюджета

Псковская область получила из резервного фонда правительства РФ свыше 377 млн рублей в качестве дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета региона. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Распределение средств субъектам, а также контроль за целевым и эффективным их использованием возложен на Минфин России. В целом Минфин России, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам для компенсации снижения их доходов.