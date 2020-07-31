Экономика

Цены на гречку в РФ начали снижаться, пшено дорожает

Оптовые цены на гречневую крупу в РФ на минувшей неделе начали снижаться. Рис продолжает дешеветь. Рост цен на пшено ускорился, следует из мониторинга компании «ПроЗерно», с которым ознакомился «Интерфакс».

Так, гречневая крупа, дорожавшая с начала июля, за неделю подешевела на 215 рублей, до 48 780 рублей за тонну. Неделей ранее рост цен составлял 645 рублей.

В июне 2020 года средняя цена тонны гречки составляла 50 485 рублей, в июле 2019 года - 21 038 рублей.

Цены на рис продолжают падать. За неделю, как и неделей ранее, они снизились на 200 рублей, до 38 335 рублей за тонну. В июне 2020 года тонна риса стоила 40 200 рублей, в июле 2019 года - 43 725 рублей.

Цены на пшено, резко упавшие в середине июля, постепенно восстанавливаются, причем на минувшей неделе скорость роста стала выше - крупа подорожала на 750 рублей, до 22 375 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 125 рублей.

В июле 2020 года тонна пшена стоила 25 449 рублей, в июне 2019 года - 55 291 рубль.

По предварительным данным Росстата, площади под гречихой в этом году увеличились на 64 тыс. га, до 871 тыс. га, под рисом - на 2 тыс. га, до 196 тыс. га, под просом - на 56 тыс. га, до 451 тыс. га.