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Экономика

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

04.08.2020 16:36|ПсковКомментариев: 0

Банк России понизил с 5 августа официальный курс доллара США сразу почти на 78 копеек до 73,3806 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 72,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 86,5011 рубля, пишет «Росбалт».

При этом главный аналитик ПСБ Богдан Зварич предупреждает, что «давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где преобладают продажи, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 43,8 доллара за баррель».

В целом, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прогнозирует на август «скольжение» курса доллара «в коридоре 71-75 рублей с возможностью локального прохода к 70 рублям, если для этого сложатся обстоятельства», а «евро проторгуется в диапазоне 83-88 рублей».

Теги: #курсы валют
Источник: Псковская Лента Новостей
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