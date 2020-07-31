Экономика

Минфин предложил уменьшить траты на Госдуму и Совфед

Минфин России выступил с предложением в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ под названием «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

В соответствии с документом, траты на Госдуму уже в следующем году могут уменьшить к запланированным ранее на 2,9%, или 378 млн рублей, до 12,7 млрд рублей. В последующие два года предполагается, что их могут снизить на 577 млн и 256 млн рублей, соответственно.

При этом расходы на Совет Федерации также предлагается сократить. Так, в 2021 году их могут снизить на 3%, или 217 млн рублей. В последующие два года сокращение может достигнуть 338 млн и 178 млн рублей. Таким образом, финансирование Совфеда может составить 7 млрд рублей в год.

Кроме того, в следующие три года возможно снижение расходов и на Счетную палату. Их могут уменьшить на 517,9 млн рублей.