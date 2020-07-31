Экономика

Директор Гдовского «Центра досуга и культуры» оштрафована на 20 тыс. рублей за прием на работу бывшего служащего

Прокуратура Гдовского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при исполнении работодателями обязанности сообщать о заключении трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности государственной службы, представителю нанимателя государственного служащего по последнему месту его службы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что МБУ «Центр Досуга и Культуры» в нарушение требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомление о принятии на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы не направлено.

В этой связи прокурором района в отношении директора МБУ «Центр Досуга и Культуры» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 по Гдовскому району директор МБУ «Центр Досуга и Культуры»» признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.