Еще один магазин сети «Деревня Соловьи» откроется завтра в Петербурге

7 августа в Санкт-Петербурге состоится открытие фирменного магазина сети «Деревня Соловьи». Он будет седьмым по счету в Северной столице и Ленинградской области.
Покупатели новой торговой точки смогут приобрести свежее мясо, вкусные колбасы, изысканные деликатесы, ароматный хлеб, свежие натуральные молочные продукты, шашлык в маринаде от псковского производителя.
Добавим, что магазин откроется по адресу Санкт-Петербург, пр.Славы, 16.
«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!
Адреса магазинов в Псковской области:
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
ул.Я. Райниса, 53б
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9
Адреса магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:
Санкт-Петербург, Звёздная ул., 9к11
Санкт-Петербург, Гражданский пр., 84
Санкт-Петербург, пр. Наставников, 15
Красное Село, пр. Ленина, д.85б
Всеволожск, Христиновский пр., 26
Санкт-Петербург, Кудрово, Европейский пр., д. 16