Экономика

Третью неделю подряд инфляция в России держится на нуле - Росстат

Инфляция в РФ с 28 июля по 3 августа осталась на нулевом уровне третью неделю подряд, сообщает Росстат. В ведомстве уточнили, что в целом с начала году рост цен составил 3%.

Две предыдущие недели инфляция также была нулевой, а до этого - 0,1%. В целом с конца апреля показатель держится в диапазоне 0-0,1%, исключением стала неделя с 30 июня по 6 июля, когда на фоне повышения тарифов ЖКХ он составил 0,3%.

За период с 28 июля по 3 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала августа - 100%, с начала года - 103%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

Кроме того, как сообщает Росстат, тарифы на сжиженный газ увеличились на 0,2%.

Сахар и свинина в России с 28 июля по 3 августа продолжили дорожать, хотя и несколько медленнее, чем неделей ранее, ускорился темп роста цен на баранину, при этом снизились цены на яблоки, следует из сообщения Росстата.