Экономика

Минэкономразвития признало неэффективность проверок бизнеса

Минэкономразвития сообщило о резком сокращении числа проверок предпринимателей в первые шесть месяцев 2020 года. По данным ведомства, контрольно-надзорные органы в общей сложности проинспектировали бизнес 332 тыс. раз, тогда как в январе-июне 2019-го — 612 тысяч, пишут «Известия». При этом в Минэке признали, что ослабление контроля фактически никак не отразилось на уровне аварийности в организациях. Случаи или угрозы причинения вреда жизни, здоровью или другим защищенным ценностям не участились, констатировали в Минэке.

Впрочем, главная причина снижения частоты проверок — мораторий на их проведение, сообщается в обзоре ведомства.

Наиболее активные инспекторы — в МЧС, Роспотребнадзоре, Роструде и Ростехнадзоре, следует из отчета Минэка. В общей сложности за первые шесть месяцев 2020 года они провели 324 тыс. мероприятий — 97% от общего количества. МЧС инспектировало организации на 53% реже по сравнению с январем-июнем 2019-го, Роспотребнадзор — на 48%, Роструд — на 33% и Ростехнадзор — на 41%.

В Роспотребнадзоре на вопрос о планах сокращения числа проверок в дальнейшем заявили, что в будущем контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться в соответствии с действующим законодательством.

В Ростехнадзоре заявили, что, хотя количество проверок и уменьшилось в абсолютном значении, служба стала даже более жестко реагировать на нарушения: число административных приостановок возросло на 10% год к году, количество предостережений — на 42%.