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Экономика

Оборудование из Великих Лук отправилось во Францию на термоядерный реактор

09.08.2020 09:29|ПсковКомментариев: 0

На крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор во Францию поставлена партия оборудования с великолукского завода ЗЭТО.

«Это один из крупнейших в мире научных мировых проектов общей стоимостью более 20 миллиардов долларов. Конечно, для всего региона это тоже большой успех», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

Он рассказал, что на прошлой неделе в Воронеже присутствовал на открытии новой цифровой подстанции «Спутник», созданной также на ЗЭТО.

«По сути, это промышленный объект, управление которым происходит полностью в дистанционном режиме, - пояснил глава региона. - Очень современная и перспективная разработка. Необходимое оборудование в Великих Луках было разработано еще пять лет назад, но в силу разных причин не могло выйти на рынок. Вместе с руководством «МРСК Центра» мы сделали все необходимое, чтобы эта задумка стала реальностью. Более того, у предприятия появился еще один заказ на данную подстанцию».

Также в своем обращении Михаил Ведерников затронул вопрос торжественных линеек в начале учебного года.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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