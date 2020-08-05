Экономика

Оборудование из Великих Лук отправилось во Францию на термоядерный реактор

На крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор во Францию поставлена партия оборудования с великолукского завода ЗЭТО.

«Это один из крупнейших в мире научных мировых проектов общей стоимостью более 20 миллиардов долларов. Конечно, для всего региона это тоже большой успех», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

Он рассказал, что на прошлой неделе в Воронеже присутствовал на открытии новой цифровой подстанции «Спутник», созданной также на ЗЭТО.

«По сути, это промышленный объект, управление которым происходит полностью в дистанционном режиме, - пояснил глава региона. - Очень современная и перспективная разработка. Необходимое оборудование в Великих Луках было разработано еще пять лет назад, но в силу разных причин не могло выйти на рынок. Вместе с руководством «МРСК Центра» мы сделали все необходимое, чтобы эта задумка стала реальностью. Более того, у предприятия появился еще один заказ на данную подстанцию».

Также в своем обращении Михаил Ведерников затронул вопрос торжественных линеек в начале учебного года.