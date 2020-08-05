Экономика

Псковский губернатор – строителям: Вы строите будущее городов и поселков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Поздравление размещено в официальном аккаунте главы региона в «Инстаграме».

«Поздравляю работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником! – написал губернатор. - Трудами строителей в Псковской области реализуются многие региональные и федеральные проекты. Ваш опыт и мастерство делают жизнь всех жителей региона качественнее и лучше. Вашими усилиями возводятся школы, детские сады, жилые комплексы, объекты сферы здравоохранения, спорта, экономики. Вы строите будущее городов и посёлков, и ваш труд достоин искреннего уважения».

Также губернатор поблагодарил строителей за непростую работу и любовь к своему делу.

В опубликованном ранее на Псковской Ленте Новостей поздравлении председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова отмечено, что профессия строителя является одной из самых востребованных в Псковской области.