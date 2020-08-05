Экономика

За верность призванию поблагодарили псковских строителей Елена Полонская и Александр Братчиков

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков опубликовали поздравление ко Дню строителя.

«Профессия строителя - одна из самых востребованных и уважаемых в нашей стране, - говорится в поздравлении. - Вы создаете новые объекты, реставрируете старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения. Благодаря вам строятся новые дома, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые инфраструктурные проекты. Вы вкладываете свои силы и душу в любимый труд. Спасибо вам за верность профессии и призванию строителя, за вашу огромную и плодотворную работу на благо Пскова и псковичей».

Муниципальные власти пожелали строителям крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, бодрости духа и отличного настроения, реализации всех планов и замыслов, достижения новых высот.