Рынок зеленого финансирования в России до 2023 года составит 3 трлн рублей - эксперт

По оценкам Сбербанка, объем рынка зеленого финансирования до конца 2023 года в России составит около 3 трлн рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на круглом столе «Зеленое развитие в России: время действовать!».
При разработке мер, которые позволят обеспечить достаточное финансирование этих направлений, Александр Ведяхин призвал отдавать приоритет инструментам с максимальным мультипликатором, в первую очередь - субсидированию процентной ставки по зеленым кредитам. Кроме того, по его мнению, эффективной стимулирующей мерой было бы снижение риск-весов по зеленым кредитам со стороны Центробанка. За счет того, что затраты на капитал в этом случае будут снижаться, банки смогут давать дополнительный дисконт. Наконец, необходима методология, позволяющая определять кредиты как зеленые, и кто-то должен быть наделен правом такого определения, добавил Александр Ведяхин. «Это самые быстрые и понятные инструменты», - отметил он, также указав на важность развития рынка зеленых облигаций.
Круглый стол был организован Московской биржей и Минэкономразвития России. В мероприятии также приняли участие представители Банка России, Московской биржи, ВЭБ.РФ, Газпромбанка, Росбанка, РЖД, «Газпром нефти» и «Норильского никеля».