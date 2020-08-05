Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

Эксперты предупреждают, что экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, еще только начинается, а его последствия мы будем расхлебывать как минимум два года. И это еще оптимистичный сценарий.

Пока нас еще не накрыла девятым валом волна банкротств предприятий и закрытий ИП, инфляция не совершила гиперскачок, а безработица, несмотря на ее весьма заметный рост, все еще не кажется катастрофой. Однако это не значит, что ситуация не может измениться в любой момент.

Сможем ли мы избежать самых страшных сценариев в этой экономической драме? Как реагирует на сегодняшние вызовы псковский бизнес? Выдержит ли суровое испытание коронавирусом и слабым рублем инвестиционный климат Псковской области? Можем ли мы рассчитывать на помощь друзей из ближнего зарубежья на фоне осложнившихся отношений в политической сфере?

Об этом с гостем студии побеседует ведущий Алексей Овчинников.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.