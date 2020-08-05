Экономика

Владимир Зубов: В случае второй волны коронавируса бизнес получит удар под дых

В случае второй волны коронавируса бизнес получит удар под дых, на некоторых будет поставлен крест. Такое мнение высказал президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов сегодня, 11 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам гостя студии, в настоящее время наблюдается кризис платежеспособного спроса, люди стали меньше потреблять и меньше тратить денег.

Владимир Зубов сообщил, что в конце июня 2020 года Торгово-промышленная палата проводила опрос представителей бизнеса о том, как они пережили пандемию и ограничительные меры. В опросе приняли участие около 27 тыс. предпринимателей.

Около 47% представителей бизнеса, которые были вынуждены простаивать в период ограничений, считают возможным вернуться к работе, либо уже вернулись.

32% заявили, что будут пытаться восстанавливаться либо пытаются заработать на новых направлениях. 13% не выдержали простоя и окончательно закрылись, а 7% бизнеса в настоящий момент находятся в стадии закрытия.

«20% бизнеса окончательно потеряны. Это существенные потери. К тому же непонятно, как другим 32% удастся восстановиться на новом поприще», - прокомментировал статистические данные Владимир Зубов.

Кроме того, по словам эксперта, опрос также показал, что, по мнению большинства представителей бизнеса, целевая поддержка государства строилась не по справедливым принципам. 86% предпринимателей отметили, что распределение господдержки по кодам ОКВЭД не учитывает реально пострадавшие отрасли.