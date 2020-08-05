Экономика

Владимир Зубов: Более года нужно бизнесу для восстановления после ограничительных мер

Более года в среднем необходимо бизнесу для восстановления после пандемии коронавируса и ограничительных мер. Об этом заявил президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов сегодня, 11 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, такие данные показал опрос, проведенный среди представителей бизнеса в конце июня 2020 года Торгово-промышленной палатой.

Так, 7% предпринимателей отметили, что для восстановления им необходимо 1-3 месяца.

19% планируют потратить на восстановление бизнеса до 6 месяцев.

У подавляющего большинства прогнозы менее оптимистичные. Так, 37% отметили, что им нужен минимум год, чтобы восстановиться полностью, а 27% - не менее 2 лет.

Кроме того, 4% предпринимателей не собираются восстанавливать бизнес, а планируют оформить самозанятость, а 6% вовсе заявили, что не будут восстанавливать бизнес.