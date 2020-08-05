Экономика

«Эхономика» с Владимиром Зубовым. ВИДЕО

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области» Владимир Зубов 11 августа стал гостем программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

... Эксперты предупреждают, что экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, еще только начинается, а его последствия мы будем расхлебывать как минимум два года. И это еще оптимистичный сценарий. Пока нас еще не накрыла девятым валом волна банкротств предприятий и закрытий ИП, инфляция не совершила гиперскачок, а безработица, несмотря на ее весьма заметный рост, все еще не кажется катастрофой. Однако это не значит, что ситуация не может измениться в любой момент.

Сможем ли мы избежать самых страшных сценариев в этой экономической драме? Как реагирует на сегодняшние вызовы псковский бизнес? Выдержит ли суровое испытание коронавирусом и слабым рублем инвестиционный климат Псковской области? Можем ли мы рассчитывать на помощь друзей из ближнего зарубежья на фоне осложнившихся отношений в политической сфере?

Об этом с гостем студии побеседовал ведущий Алексей Овчинников.