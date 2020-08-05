Экономика

Владимир Зубов раскритиковал тендер в 1 млн долларов на услуги по поиску резидентов ОЭЗ «Моглино»

Попытка ОЭЗ «Моглино» направить 70 млн рублей на услуги по поиску и отбору инвесторов - это нерациональная трата денег. Такое мнение высказал президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов сегодня, 11 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«70 млн рублей, а это 1 млн долларов, - серьезные деньги не только для российского, но и для зарубежного пиар-агентства», - отметил гость студии и добавил, что только руководство и сотрудники могут лучше знать ситуацию в своей организации, «все плюсы и неизбежные минусы».

«Те обязанности, которые должны выполнять сами, вы передаете другим. Если вы эти деньги отдаете кому-то, значит расписываетесь в том, что сами этого сделать не можете», - считает Владимир Зубов.

По его мнению, если бы эти деньги были потрачены на развитие инфраструктуры, то это была бы более рациональная трата денег.

«Очень правильно, что этот конкурс по решению губернатора был отменен», - заключил Владимир Зубов.