Экономика

Кабмин предлагает снизить комиссию для предпринимателей за прием безналичных платежей

Кабмин рассмотрит возможность снижения комиссии за эквайринг для малых компаний - после 30 сентября она может быть зафиксирована на уровне, не превышающем 1%. Соответствующую инициативу обсуждают в правительстве России, сообщили «Известиям» два источника, близкие к кабмину.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, ЦБ и Минфину проработать вопрос о снижении эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта по поддержке МСП. По замыслу правительства, комиссия для предпринимателей за прием безналичных платежей будет зафиксирована в размере не более 1% от суммы сделки. Сейчас за такую услугу они платят от 1,7 до 4%.

Уменьшение ставок создаст условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, уверены чиновники. Однако ЦБ их оптимизма пока не разделяет: по мнению регулятора, инструментом поддержки МСП должна стать не заморозка комиссий по эквайрингу, а переход на систему быстрых платежей.

Окончательное решение по снижению ставок эквайринга до 1% для МСП еще не принято, подчеркнул источник издания - этой теме будет посвящен ряд совещаний в кабмине и ЦБ в ближайшее время.