Экономика

Псковская область получит финансирование на реализацию программы социально-экономического развития

Правительство утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам на реализацию программ социально-экономического развития. Такое постановление вступает в силу 12 августа.

Документ касается трансфертов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий указанных программ, в республике Марий Эл, Чувашии, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях, пишет «Парламентская газета».

Условием предоставления средств является наличие в бюджете соответствующего региона бюджетных ассигнований на исполнение его расходных обязательств в рамках софинансирования. Если регион неэффективно расходует предоставленный трансферт и не выполнил задачи программы, средства придется вернуть в федеральный бюджет.