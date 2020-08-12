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Экономика

Сбербанк запускает «Осеннюю акцию» с отложенным снижением ставки по потребительским кредитам

12.08.2020 12:09|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк снизит ставки по выдаваемым в рамках акции кредитам через 6 месяцев на 1,5 процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка после снижения составит 10,4%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. 

Акция распространяется на кредитные продукты — «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» — и продлится до 14 октября 2020 года. Снижение ставки осуществляется при условии, что кредит будет выплачиваться по графику, без просрочек и досрочных погашений.

«В начале лета мы уже снизили ставки по потребительским кредитам. В настоящий момент сезон отпусков сменяется фазой деловой активности, это традиционно влечет повышение спроса на кредитование. Именно поэтому сейчас мы хотим предложить нашим клиентам, которые настроены на долгосрочное сотрудничество со Сбербанком, еще более выгодные условия», - прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. 

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн, а ее рассмотрение займет всего несколько минут.

Подробные условия акции — на сайте банка.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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