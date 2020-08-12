Экономика

Чистый госдолг России достиг положительных значений

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы и на 1 июля достиг величины 1,55 трлн рублей. Об этом сообщает РБК co ссылкой на статистические данные Центробанка и министерствa финансов РФ.

По информации издания, долг федерального правительствa на 1 июля составил 14,77 трлн рублей, a ликвидные резервы — 13,22 трлн рублей.

Как уточняет издание, чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму задолженности.

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за покупки правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ РФ за 2,14 трлн рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Другими факторами стали кризис, вызванный пандемией коронавируса, и падение нефтяных цен.

Вместе с тем подчеркивается, что появление чистого долга не несет значимой угрозы для экономической системы, но является одним из итогов экономического кризиса.