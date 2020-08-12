Экономика

Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи

Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей. Такие выводы эксперты делают на основе данных Центробанка, согласно которым на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов.

Так, по состоянию на конец 2019-го в обращении находилось 67,8 млрд монет, а в этом году их количество увеличилось еще на 362 млн штук, пишет газета «Известия».

«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя. По состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот в нашей стране выпущено 68,2 млрд монет», - пояснили в Центробанке.

Таким образом, если округлить, то окажется, что на одного россиянина сейчас приходится по 465 монет. При этом наиболее активно используется в обороте мелочь номиналом пять и 10 рублей, добавили в ЦБ.