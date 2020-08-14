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Экономика

Андрей Михеев рассказал, как Псковская область поднимет экономику с помощью нацпроекта

14.08.2020 18:55|ПсковКомментариев: 1

Близость к крупнейшим агломерациям и возможность выхода на экспорт позволяют говорить, что предпосылки для развития бизнеса Псковской области есть. В то же время есть понимание, что объемы внутреннего рынка ограничены относительно небольшой численностью населения Псковской области, а близость к российским столицам порой играет с регионом и злую шутку – в виде оттока ценных кадров и даже предпринимателей. Сможем ли мы приумножить положительные тренды и купировать отрицательные с помощью профильного национального проекта?

Руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев рассказал Псковской Ленте Новостей, насколько успешно в регионе реализуется нацпроект, рассчитанный на развитие малого и среднего предпринимательства.

- Какие задачи поставлены перед Псковской областью нацпроектом «Поддержка малого и среднего предпринимательства»? Все ли из них удалось решить?

- В соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Министерством экономического развития РФ разработан
и утвержден национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его основной задачей и ключевым целевым показателем является увеличение численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства к 2024 году в Псковской области - до 91 тысяч человек.

В целях достижения поставленной задачи и данного показателя были утверждены федеральные проекты, входящие в состав национального проекта: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Администрацией области в свою очередь утверждены аналогичные региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

В рамках указанных региональных проектов реализуются мероприятия, направленные на формирование положительного образа предпринимательства среди населения области; по снижению административной нагрузки на малые и средние предприятия; расширению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также созданию благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан. Также ведется работа над упрощением доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе это ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП и индивидуальным предпринимателям.

Решение поставленной задачи рассчитано на весь период действия национального проекта, поэтому говорить о его  решении на текущий момент времени, пожалуй, преждевременно.

Добавлю, что по итогам 2019 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 73,9 тысяч человек.

- У нас много говорится о необходимости не только увеличения числа субъектов МСП, но и укрепления дотационной экономики региона. Какие цели поставлены в этом направлении, и какие инструменты есть в распоряжении Псковской области, чтобы их достичь?

- Действительно, мероприятия национального проекта в той или иной мере направлены на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях формирования положительного образа предпринимательства среди населения области, а также в целях вовлечения различных категорий граждан в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства».

В рамках данного регионального проекта, в частности, проводятся социологические исследования и интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан области к осуществлению предпринимательской деятельности.

Проводится информационная кампания, включающая продвижение образа предпринимателя в сети Интернет и социальных сетях. Плюс создание специализированных медиа-проектов.

Также реализуется несколько обучающих программ, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций и выявление предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям, программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет. Проводятся региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий), проектов по наставничеству и т.д.

Кроме того, организовано несколько образовательных программ, курсов, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы: школьников, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» привлекаются средства федерального бюджета. Так, в 2020 году на указанные цели Псковской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 5,1 млн рублей.

- Сообщалось, что власти Псковской области намерены к 2021 году увеличить вдвое число жителей региона, вовлеченных в программы по акселерации в сфере малого и среднего предпринимательства. Задача амбициозная, но какова динамика на данный момент?

- В рамках реализации мероприятий региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,  несмотря на сложную социально-экономическую обстановку из-за распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020 году планируется в 1,5 раза (по сравнению с предыдущим, 2019 годом) увеличить количество созданных субъектов МСП из числа физических лиц, получивших государственную поддержку. Это будет сделано за счет участия физлиц, заинтересованных в предпринимательской деятельности, в информационно-консультационных и обучающих мероприятиях, проводимых «Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области» и «Центром инноваций социальной сферы Псковской области» как в онлайн, так и в обычном формате.

Следует отметить, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой реализация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, в первом полугодии 2020 года была затруднена для профильных организаций. В то же время было сложно рассчитывать на увеличение количества заинтересованных в открытии своего дела.

Однако на III и IV кварталы 2020 года запланированы мероприятия, по итогам которых планируется достичь показателя в 57 единиц вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Насколько успешно справляются с задачами, поставленными профильным нацпроектом, муниципалитеты Псковской области? Кто все делает успешно и в срок?

- Самыми активными являются муниципалитеты, где есть бизнес-инкубаторы: Печорский район, Псков, Великие Луки. И те, где действуют информационно-консультационные центры: Струго-Красненский, Дедовичский и Невельский районы.

В данных районах национальный проект реализуется наиболее активно, так как субъекты малого и среднего предпринимательства здесь наиболее активны при участии в его мероприятиях.

- В этом году в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Псковской области предусмотрен ряд новых направлений. В частности, поскольку Печоры получили статус моногорода, предприниматели, которые зарегистрированы там, смогут получить дополнительную поддержку. Расскажите, пожалуйста, подробнее, о чем конкретно идет речь.

- На территории Псковской области статус моногорода имеет городское поселение «Печоры». Средства федерального и областного бюджетов будут доведены до администрации Печорского района, за счет средств субсидии планируется оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности.

К ним относятся центры времяпрепровождения детей, дошкольные образовательные центры, оказание поддержки незащищенным группам населения.

На реализацию данного мероприятия в 2020 году направлено 3,2 млн рублей, из них 3,13 млн рублей – это средства федерального бюджета, а 0,03 млн рублей – из областного.

До конца августа Печорский район получит средства и областного, и федерального бюджетов для выдачи субсидий.

- Достаточно ли, на ваш взгляд, информированы псковские предприниматели о возможностях, которые дают бизнесу профильные нацпроекты?

Для обеспечения субъектов предпринимательства актуальными сведениями своевременно актуализируется информация на федеральных (economy.gov.ru, мойбизнес.рф, corpmsp.ru) и региональных сайтах (economics.pskov.ru, business.pskov.ru, www.mppskov.ru, ciss60.ru).

Также в связи с распространением новой коронавирусной инфекции организована горячая линия Фонда - 8-911-898-51-60. К слову, в период с 12 апреля по настоящее время на телефон горячей линия поступило 830 обращений. Все они рассмотрены. Также субъектов МСП сотрудники фонда активно информируют об основных и дополнительных мерах поддержки через социальные сети: ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Касаемо национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», структурными подразделением Фонда – Центром поддержки предпринимательства и Центром инноваций социальной сферы Псковской области на 2020 год запланировано очень много мероприятий, способствующих повышению информирования и направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность населения.

Это и информационная кампания, и экспертные сессии, и конкурсы бизнес-идей, и открытые уроки для школьников с участием действующих предпринимателей, и региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в октябре-ноябре 2020 года, и программы по наставничеству для начинающих предпринимателей «Бизнес с Наставником: открыть и выжить», и фестиваль правдивых историй от предпринимателей «TrueStoryFest», и проведение серии игр «Бизнес - поединок», и чемпионат по деловым играм.

- Как отразилась пандемия COVID 19 на реализации профильных нацпроектов в нашей области? Пришлось ли вносить какие-то коррективы в целевые показатели?

В условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции многие мероприятия региональных проектов подверглись «переформатированию». Так, в связи с невозможностью проведения массовых мероприятий (форумов, семинаров и прочих с большим количеством участников), часть из них была переведена в онлайн-режим, что значительно снижает охват субъектов малого и среднего предпринимательства мерами поддержки.

Также наблюдается перенасыщение программами обучения в дистанционном формате (в том числе школьников), что негативно сказывается на привлечении аудитории к данным мерам.

Вместе с тем, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Псковской области дополнительно предоставлена субсидия из федерального бюджета на оказание финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (более 225 млн руб.) путем предоставления микрозаймов, в том числе «антикризисных» - от 1 %.

Что касается целевых показателей и возможности их корректировки, то установление плановых значений показателей для субъектов РФ и контроль за их достижением осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации. Субъекты РФ не могут самостоятельно вносить корректировки по тем или иным причинам, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время возможность внесения соответствующих изменений в плановые значения показателей Министерством не рассматривается.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #бизнес #предпринимательство #экономика #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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