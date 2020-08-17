Экономика

Ферму в новосокольнической деревне Чирки построят к 1 октября

Строящуюся ферму на 1800 голов крупного рогатого скота в Чирках Новосокольнического района посетил глава региона Михаил Ведерников. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».

Строительство идет по графику, на данный момент уже завезли 640 голов. К 1 октября ферма должна заработать в полном объеме.

Как рассказали сотрудники фермы, за час автоматизированная система доит около 300 коров. Каждое животное имеет свой чип. Кроме того, на ферме будет установлено видеонаблюдение, которое позволит наблюдать за животными и тем, что происходит в помещении, в режиме онлайн. Обслуживать ферму будут 74 человека, средняя зарплата персонала составит 35 тысяч рублей.

В завершении визита на строящуюся ферму губернатор отметил, что будет также отремонтирована дорога, которая ведет к животноводческому комплексу.